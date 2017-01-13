13.01.2017 20:43 Batalla'ya doğum günü sürprizi

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla'ya taraftarlar maç öncesinde doğum günü sürprizi yaptı. Hep bir ağızdan Arjantinli yıldızı tribünlere çağıran taraftarlar pasta kesti. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla'ya taraftarlar maç öncesinde doğum günü sürprizi yaptı. Hep bir ağızdan Arjantinli yıldızı tribünlere çağıran taraftarlar pasta kesti.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde tribünlerde yer alan yeşil-beyazlı taraftarlar takımına destek oluyor. Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, yumruk şov yaptırdı.



BATALLA'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Yeşil-beyazlı taraftarlar Arjantinli yıldızına doğum günü sürprizi yaptı. Taraftarlar hep bir ağızdan yıldız futbolcuyu kale arkasındaki tribünlere çağırdı. Burada kaptanlarına pasta hazırlayan taraftarların çağrısına karşılık veren Batalla yanlarına gitti. Pastanın mumlarını üfleyen yetenekli futbolcu, taraftarların jestine teşekkür etti.



SERDAR KURTULUŞ, SOYUNMA ODASINDA

Sezon başında antrenmanda sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Serdar Kurtuluş da maç öncesinde soyunma odasına inerek arkadaşlarına ziyarette bulundu. Takım arkadaşlarına maç öncesinde başarılar dileyen yetenekli futbolcu, moral verdi.



BURSASPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ TRİBÜNDE

Yeşil-beyazlı takımın devre arasında renklerine kattığı Sloven sağ bek Boban Jovic ve Onur Atasayar da karşılaşmayı tribünden takip etti. Bordo-mavili takımın transferlerinden Emmanuel Sgros, Joao Pereira ve Olcay Şahan ilk 11'de yer alırken, Carl Medjani ise yedek kulübesinde yer aldı. Adı transfer iddialarına karışan Mehmet Ekici ise, maç kadrosunda yer almadı.



TARAFTARLAR ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları da şehitleri unutmadı. Taraftar hep bir ağızdan 'şehitler ölmez vatan bölünmez' diye haykırdı. Ayrıca yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas'ın yer aldığı kale arkasında da dev Türk bayrağı açıldı. Bayrağın yanında da bazı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.



