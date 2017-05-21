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Batalla: Önümüzde sezonun maçı var
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Batalla: Önümüzde sezonun maçı var

Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor'da Arjantinli yıldız Pablo Batalla, ligde son iki haftaya girilirken camiaya mesaj gönderdi. Kaptan Batalla, Gençlebirliği maçını 'sezonun maçı' olarak nitelendirirken, 'Bursaspor ailesini kayıtsız, şartsız destek vermeye çağırıyorum. İhtiyacımız olan galibiyeti hep birlikte almamız gerekiyor' dedi.

Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor'da Arjantinli yıldız Pablo Batalla, ligde son iki haftaya girilirken camiaya mesaj gönderdi. Kaptan Batalla, Gençlebirliği maçını 'sezonun maçı' olarak nitelendirirken, "Bursaspor ailesini kayıtsız, şartsız destek vermeye çağırıyorum. İhtiyacımız olan galibiyeti hep birlikte almamız gerekiyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan yeşil-beyazlı ekip, gelecek hafta Gençlebirliği karşısında adeta kader maçına çıkacak. Ligde kalmayı garantilemek için Ankara ekibine karşı sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Timsah'ta, kritik mücadele öncesi takım kaptanı Pablo Martin Batalla, camiaya birlik mesajı gönderdi.

"BÖYLE GEÇEN BİR SEZONDAN SONRA RADİKAL KARARLAR ALINACAKTIR"
İHA'ya konuşan Arjantinli oyuncu Pablo Batalla, dün oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasında mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek, "Kendimize yakıştırdığımız yerlerde değiliz. Bulunduğumuz durum çok zor. Şampiyonluğu yaşamış bir camia olarak alışık olduğumuz durumda değiliz. Bir arada kalarak, birbirimize destek olarak bu günleri de atlatacağız. Gençlerbirliği maçında ihtiyacımız olan galibiyeti hep birlikte almamız gerekiyor. Bursaspor ailesini kayıtsız, şartsız takıma destek vermeye çağırıyorum. Sezon sonunda tabi ki Bursaspor gibi bir camia böyle geçen bir sezondan sonra radikal kararlar alacaktır. Ben bu durumun farkındayım. Kim gidecek, kim kalacak, kimin akıbeti ne olacak bunlar elbette konuşulacaktır ama şu anda önümüzde sezonun maçı var. Bursaspor ailesi tüm bileşenleriyle bu maçı kazanmaya odaklanmalı" dedi.

"KUBİLAY SEZON BAŞINDAN BERİ BU TAKIMIN YÜKÜNÜ ÇEKİYOR"
Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'a yönelik eleştirilere de yanıt veren Arjantinli yıldız, "Herkes istediğini düşünmekte özgür ama Kubilay sezon başından beri bu takımın yükünü çekiyor. Takım için koşuyor, savaşıyor ve bu yolda bize attığı gollerle maçlar da kazandırdı. Bu yükü onun omuzlarına yüklemek doğru muydu, yanlış mıydı bunlar tartışmaya açık konular ama kendimizi güvenli alana attıktan sonra bunlar konuşulacaktır. Şimdi önümüzdeki haftaya odaklanmalıyız. Herkes Kubilay başta olmak üzere, tüm takıma destek olmalı" diye konuştu.
(Mesut Alan / İHA)

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