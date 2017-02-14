14.02.2017 12:21 Batalla'dan Bursaspor'a 7 milyon TL

Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, bu sezon ligde toplam 12 gole katkı sağlarken, attığı gollerle kulübüne de 7 milyon TL'lik gelir sağladı. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, bu sezon ligde toplam 12 gole katkı sağlarken, attığı gollerle kulübüne de 7 milyon TL'lik gelir sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık mağlubiyet serisini sahasında Fenerbahçe ile berabere kalarak bozan yeşil-beyazlılarda, 1 puanı getiren golün sahibi Pablo Martin Batalla'nın takıma katkısı sürüyor. Bu sezon 7. golünü kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, kulübün kasasını da doldurdu.



16 PUAN KAZANDIRDI

Ligde geride kalan haftalarda 19 karşılaşmada görev alan deneyimli oyuncu, 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek, takımın hem gol hem de asist lideri konumunda yer aldı. Batalla'nın gol attığı 7 karşılaşmanın 6'sından puan çıkaran Bursaspor, bu maçlarda 16 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, yalnızca Arjantinli yıldızın gol sevinci yaşadığı Gaziantepspor karşılaşmasından 3-2'lik skorla yenik ayrılmıştı.



KASAYA 7 MİLYON 150 BİN TL

Bursaspor, yıldız ismin takımına puan yada puanlar kazandırdığı maçlarda TFF'nin performans primlerinden de 7 milyon 150 bin TL'lik gelir etti.



Batalla'nın bu sezon skora katkı sağladığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor - Bursaspor: 1-2 (1 gol, 1 asist)

Fenerbahçe - Bursaspor: 0-1 (1 gol)

Bursaspor - Kayserispor: 3-1 (1 gol, 1 asist)

Gaziantepspor - Bursaspor: 3-2 (1 gol)

Bursaspor - Atiker Konyaspor: 2-0 (1 gol)

Galatasaray - Bursaspor: 3-1 (1 asist)

Bursaspor - Çaykur Rizespor: 2-1 (1 asist)

Bursaspor - Antalyaspor: 2-1 (1 gol, 1 asist)

Bursaspor - Fenerbahçe: 1-1 (1 gol)

(Mesut Alan /İHA)

