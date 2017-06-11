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Bassong transferinde sona gelindi
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Bassong transferinde sona gelindi

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Sebastien Bassong transferinde sona yaklaştı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Sebastien Bassong transferinde sona yaklaştı.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 14. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Teknik direktör arayışları kapsamında Azerbaycan Milli Takımının başında bulunan Robert Prosinecki ile temas halinde olan Bursasporlu idareciler, yeni teknik adamın talepleri doğrultusunda transfere yön verecek.

TESİSLERİ GEZMİŞTİ
Yeşil-beyazlıların, daha önce Bursa'ya davet ederek tesisleri gezdirdiği 30 yaşındaki Kamerunlu defans oyuncusu Sebastien Bassong transferinde ise sona yaklaştığı bildirildi. 18 kez Kamerun Milli Takımı'nın formasını da terleten Bassong, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de 13 resmi maça çıktı. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan deneyimli isim, kariyerinde Metz, Newcastle, Tottenham ve Watford gibi takımlarda forma giydi.
(Mesut Alan / İHA)

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