Başsavcının 'Zen-ce' projesine sahip çıkılıyor

Adalet Bakanlığı, Denizli'de 10 Mayıs'ta görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi'nde marka oluşturmak için başlattığı projesinin hedefine ulaşması için harekete geçti.

Adalet Bakanlığı, Denizli'de 10 Mayıs'ta görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi'nde marka oluşturmak için başlattığı projesinin hedefine ulaşması için harekete geçti.

Merhum Başsavcı Mustafa Alper'in büyük önem verdiği ve üzerinde titizlikle durduğu projesi için Adalet Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. Tescil çalışmaları tamamlanan tekstil alanında nevresim, havlu, bornoz, pike takımları ile dokumada peştemal, ipek şal, yün fular gibi ürünler Zen-ce markasıyla piyasaya sürülecek.



MARKANIN HİKAYESİ

Başsavcı Alper, Denizli'de göreve başladığı andan itibaren kadın mahkumların meslek sahibi olarak cezalarını infaz etmeleri için Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi üzerinde titizlikle durdu. Koruma kurulu toplantılarının hepsine katıldığı gibi cezaevindeki kadın mahkumların markalaşmış ve özel ürünler üretmeleri için de özel bir çaba sarf etti. Dokuma, tekstil ve gıda üzerine 3 atölyede 130 kadın mahkumun çalıştığı cezaevinde markalaşma yolunda ilk önce isim belirlendi. Mahkumlar, personel ve cezaevi yönetimi önerileri toplanarak, eleme yapıldı. Merhum Başsavcı Alper'in onayı ile "Zen-ce" adı konusunda markalaşma çalışmaları başlatıldı. Farsça'da zen kelimesi kadın anlamına gelirken, markalaşma yolunca kadınca anlamı taşıması için Zen-ce belirlendi.



GİRİŞİMCİLİK KURSU İLE İŞYERİ AÇIYORLAR

Öte yandan kadın mahkumların iş ve meslek sahibi olmaları için kurslara da büyük önem veren Alper'in girişimleri ile İşkur ve Halk Eğitim Merkezi aracılıyla çok sayıda kurs hizmete açıldı. Halen 14 farklı kursun devam ettiği cezaevinde, ayrıca girişimcilik eğitimi de verilerek istedikleri alanlarda meslek eğitimi alan kadınların kendi işlerini kurabilmeleri için de destek sağlanıyor.

(Pelin Üzek / İHA)