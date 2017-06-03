Başsavcının öldüğü kazada bir tutuklama daha

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, kazaya karışan kamyonun çalıştığı şirketin şantiye sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, kazaya karışan kamyonun çalıştığı şirketin şantiye sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) yer aldığı, makam şoförü Muzaffer Akşehirli idaresindeki 20 AB 548 plakalı makam otomobili, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği sırada, Uğur T. (53) idaresindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun makam otomobilin üzerine devrilmesi üzerine Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamyon şoförü Uğur T. ile kamyonun sahibi Zeki A. gözaltına alınmış ve iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya neden olan kamyonun bağlı olduğu firmanın şantiye sorumlusu İbrahim Y. gözaltına alındı. Mahkemede ifadesi alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Medeni Topaloğlu /İHA)