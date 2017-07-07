Başsavcılıktan hamile kadın ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili açıklama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada olayın faillerinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, "Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen, Suriye uyruklu E.A.R. ve 2016 doğumlu oğlu olan H.A.R.'nin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak zaruriyeti hasıl olmuştur. Söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler C.B. ve B.K., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda ilgili kolluk birimi tarafından ivedilikle yakalanmış olup, gözaltına alınmışlardır. Maktüllerle ilgili Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü muayene işlemleri yapılmış olup, maktüllerin kesin ölüm sebebinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ilgili kolluk nezaretinde gönderilmiştir" denildi.



"TASARLAYARAK, CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİRECEK HİSLE ÖLDÜRMEK"

Açıklamada iki şüphelinin "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek" suçlamasının yanı sıra "Nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildiğine yer verildi.

Gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasının Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmaya devam edildiğini ifade eden Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheliler C.B. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri akabinde "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek", "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, ilgili mahkemedeki sorgularının ardından sevk edildikleri atılı suçlardan tutuklanmışlardır. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyası ile ilgili olarak tüm soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde büyük bir hassasiyet, titizlikle çok yönlü olarak soruşturmaya devam edilmektedir."

(Remzi Şimşek /İHA)