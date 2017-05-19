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Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!
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Başsavcılıktan flaş açıklama: Burak Akbay şu anda zaten firari!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü gazetesine yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Gayrı milli yayınları ile toplumun daima tepkisini çeken Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın yanı sıra, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı çıktı. Adreslerde arama yapılıyor. 4 isme "FETÖ üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" suçlaması yöneltildiği duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddia ile operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazete sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCI'DAN SÖZCÜ GAZETESİ'NE OPERASYON AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.

Savcılığın soruşturmayı, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan'' suçlarından başlattığı öğrenildi. İddiaların başını çekenlerinden birisinin 15 Temmuz darbe girişimi günü Sözcü gazetesinde Gökmen Ulu imzasıyla çıkan “Sözcü Erdoğan'ı buldu” başlıklı haberin olduğu öğrenildi.

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Talimat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar gereği şüphelilerin adreslerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Burak Akbay'ın yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü Gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesinin de bulunduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Erdoğan'ın adresinin deşifre edilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz kanlı kalkışması başlatılmış ve darbeci askerler Marmaris'teki Grand Yazıcı isimli oteli basmıştı. Baskından 15 dakika önce Erdoğan ailesi ile oteli terk etmiş fakat iki koruması darbecilerce katledilmişti.

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