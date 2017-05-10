Başsavcı suikaste mi uğradı?

DENİZLİ'de kent çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Son dakika haberine göre Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü cezaevine giderken, Bozburun Mahallesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Başsavcı Alper'in kritik davalarda etkin rol oynaması ve kazanın oluş şekli nedeniyle suikast ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, bu sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdi. Denizli'de FETÖ soruşturmalarında etkin olan Başsavcı Alper'in öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, suikast ihtimali de değerlendiriliyor.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerinde meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı makam otomobiliyle kente 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu'na gitmek üzere yola çıktı. Koruma polisi Ramazan Uğurlu'nun da bulunduğu Başsavcı Alper'in makam otomobiline kent çıkışındaki yeni açılan yolda, 7045 sokaktan çıkarken, levhadaki 'dur' uyarısına uymayan özel bir şirkete ait 53 yaşındaki Uğur Tufan'ın kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.

KAMYON MAKAM ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Tonlarca toprak yüklü hafriyat kamyonu, makam otomobiline sol sürücü tarafından çarpıp, yandaki kablo fabrikasına doğru sürükledi ve ardından da üstüne devrildi. Kamyondaki yük de makam otomobilinin üstüne yığıldı.

Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirip yardıma koştu. Kaza yerine yakın şantiyeden getirilen bir kepçeyle, gecikmeksizin araçtakilere yardım için çalışma başlatıldı. Kepçe yardımıyla makam aracının üstündeki kamyon kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli'nin öldüğü belirlendi. Makam aracında bulunan ve yaralanan koruma polisi 34 yaşındaki Ramazan Uğurlu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazadan sonra kaçmaya kalkışan hafriyat kamyonunun şoförü Uğur Tufan ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

VALİ OLAY YERİNDE

Kazanın duyulmasıyla birlikte Vali Ahmet Altıparmak, İl Emniyet Müdür Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız hemen kaza yerine geldi. Hakimler, savcılar ve adliye çalışanları da bilgi almak için kaza yerine akın etti. Başsavcı ve şoförünün öldüğünü öğrenen adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Çevik kuvvet polisleri bölgede geniş bir kordon oluşturdu. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra, Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin cesetleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp, cenaze aracıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Başsavcı Alper'in kritik davalarda etkin rol oynaması ve kazanın oluş şekli nedeniyle suikast ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

MUSTAFA ALPER KİMDİR?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.