Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı.

Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı.

Hayatlarını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli için önce Denizli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Törenin ardından Başsavcı Alper'in cenazesi Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi ve burada ikindi namazını müteakiben toprağa verildi. Muzaffer Akşehirli ise Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

