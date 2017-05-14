Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başsavcı hayatını kaybetmişti: Kamyon şoförü ve sahibi tutuklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başsavcı hayatını kaybetmişti: Kamyon şoförü ve sahibi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili kamyonun şoförü ve sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili kamyonun şoförü ve sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polis Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kamyonun şoförü Uğur Tufan ve sahibi Zeki Akyol, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ZANLILAR YAKLAŞIK 7 SAAT İFADE VERDİ
Mahkeme öncesi savcıya 6 saat ifade veren iki zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlıların mahkemede ifade vermeleri, yaklaşık 1 saat sürdü. Mahkemede ifadeleri alınan kamyonun şoförü Uğur Tufan ve Zeki Akyol, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMYONUN ZEKİ AKYOL'UN EŞİNİN ÜZERİNE KAYITLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından kamyon şoförü ve kamyonun işletmesini yapan Zeki Akyol ile ilgili birçok ihmal ortaya çıktığı tespit edilirken, savcılık kaza yerine giderek, canlandırma yaptı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kamyonun Zeki Akyol'un eşinin üzerine kayıtlı olduğu, vergi borçlarından dolayı işletmesini sahibi olarak görünen Zeki Akyol'un yaptığı tespit edildi. Kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu, ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığı belirlemişti. U.T.'nin kullandığı kiralık kamyonu araştıran ekipler, aracın kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını ve araç muayenesinin de olmadığını tespit etmişti.
(Medeni Topaloğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Alanya evinde kazandı
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
İstanbul'da polis şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
Adıyaman'da 2 kardeşin cesedi bulundu
Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar
Hatıra olarak stadının kale direğini aldılar
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Alanya evinde kazandı
Alanya evinde kazandı
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'de
Sneijder aslanı ipten aldı
Sneijder aslanı ipten aldı
Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit
Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit
Kazada kızı için görmesin diye kendini siper etmiş
Kazada kızı için görmesin diye kendini siper etmiş
Almanya'da eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu
Almanya'da eyalet seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu
DAEŞ tarihi eserleri yok ediyor!
DAEŞ tarihi eserleri yok ediyor!
Malatya'da Süper Lig coşkusu
Malatya'da Süper Lig coşkusu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English