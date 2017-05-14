Başsavcı hayatını kaybetmişti: Kamyon şoförü ve sahibi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili kamyonun şoförü ve sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili kamyonun şoförü ve sahibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polis Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kamyonun şoförü Uğur Tufan ve sahibi Zeki Akyol, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



ZANLILAR YAKLAŞIK 7 SAAT İFADE VERDİ

Mahkeme öncesi savcıya 6 saat ifade veren iki zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlıların mahkemede ifade vermeleri, yaklaşık 1 saat sürdü. Mahkemede ifadeleri alınan kamyonun şoförü Uğur Tufan ve Zeki Akyol, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAMYONUN ZEKİ AKYOL'UN EŞİNİN ÜZERİNE KAYITLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından kamyon şoförü ve kamyonun işletmesini yapan Zeki Akyol ile ilgili birçok ihmal ortaya çıktığı tespit edilirken, savcılık kaza yerine giderek, canlandırma yaptı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kamyonun Zeki Akyol'un eşinin üzerine kayıtlı olduğu, vergi borçlarından dolayı işletmesini sahibi olarak görünen Zeki Akyol'un yaptığı tespit edildi. Kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu, ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığı belirlemişti. U.T.'nin kullandığı kiralık kamyonu araştıran ekipler, aracın kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını ve araç muayenesinin de olmadığını tespit etmişti.

(Medeni Topaloğlu/İHA)