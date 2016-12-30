30.12.2016 12:19 Başsavcı Çakmak'tan yeni yıl mesajı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, '2016 yılını artık geride bırakıyor, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz.' dedi. Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, "2016 yılını artık geride bırakıyor, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz." dedi.



Çakmak yeni yıl mesajında, 2016 yılı ülkede ve dünyada yaşanan bazı olaylar nedeniyle buruk geçtiğini ifade ederek. şöyle konuştu:



"15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihimizde ülkemize karşı yapılan en çirkin saldırı ile karşı karşıya kaldık. FETÖ terör örgütü ülkemizi ele geçirmeye, çirkin planlarını ülkemiz üzerinden gerçekleştirmeye kalkıştı. Çok sayıda demokrasi şehidi verdik. Türk milleti belki de dünyada yalnızca kendi ırkının yapabileceği bir duruşla ülkesine, milletine, vatanına, demokrasiye sahip çıktı. Bir taraftan da PKK, DAEŞ terör örgütleri boş durmadı, Türkiye'nin dört bir yanında tuzaklar kurdu, bombalar patlattı. Güvenlik güçlerimize karşı amaçsız bir savaş açtı. Ancak tüm yaşanan bu olumsuzluklara rağmen Türk Milleti dik durarak, asla yıkılmayacağını, asla bölünmeyeceğini her olaydan sonra bağıra bağıra haykırdı. 2016 yılını artık geride bırakıyor; yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Öncelikle yeni yılın, geride bıraktığımız yıllardan huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi; güzellikleriyle, iyilikleriyle konuşulacak, hatırlanacak bir yıl olması, gönülden temennimizdir.2017 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum."

