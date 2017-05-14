Başsavcı Alper'in öldüğü kazada flaş gelişme

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü U.T. ile kamyon sahibi Z.A. adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polisi Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü U.T. ile kamyon sahibi Z.A. adliyeye sevk edildi.

Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği ve koruma polis Ramazan Uğur'un yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, kazaya neden olan kamyon şoförü U.T. ile kamyonun sahibi A.Z., sorgularının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen kazada, kamyon şoförü U.T., kaza yaptıktan sonra olay yerinden bir süre kaçmış, ardından kendisi teslim olmuştu. Soruşturmayı genişleten savcılık, kamyonun sahibi Z.A. için de gözaltı kararı çıkarttı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan başsavcı ve makam şoförünün hayatını kaybettiği kazaya neden olan kamyonla ilgili birçok ihmal ortayı çıkmıştı. Kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu, ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığı belirlemişti. U.T.'nin kullandığı kiralık kamyonu araştıran ekipler, aracın kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını ve araç muayenesinin de olmadığını tespit etmişti.

(Medeni Topaloğlu / İHA)