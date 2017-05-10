Başsavcı Alper'in hayatını kaybettiği kaza kamerada
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza anı kameraya böyle yansıdı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza anı kameraya böyle yansıdı. Denizli'de FETÖ soruşturmalarında etkin rol alan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun makam aracının sol yanından çarpıp üstüne devrilmesi sonucu şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte hayatını kaybetti. Başsavcısı Alper'in hayatını kaybettiği kaza anı kameraya böyle yansıdı.
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