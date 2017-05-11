Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Başsavcı 15 Temmuz darbe girişimine hukuki darbe vurdu. Başsavcı ve makam şoförünün bıraktığı adalet görevi kaldığı yerden devam edecektir' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Başsavcı 15 Temmuz darbe girişimine hukuki darbe vurdu. Başsavcı ve makam şoförünün bıraktığı adalet görevi kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in cenaze törenine katılmak için Denizli'ye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bozdağ'a AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'da eşlik etti. İl başkanlığının ziyaret defterini imzalayan Bakan Bozdağ, daha sonra İl Başkanı Necip Filiz'in makam odasında Mustafa Alper ve Muzaffer Akşehirli hakkında açıklamalarda bulundu.

Alper ve Akşehirli'nin görev başında hayatlarını kaybettikleri için şehit olduklarını belirten Bozdağ, onların bıraktığı adalet görevinin arkadaşları tarafından duraksamadan devam edeceğini kaydetti.

Bozdağ, "Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten hem Denizlimize, hem ülkemize, hem devletimize büyük hizmetler olan iki değerli insanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Görev başındaki geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri için Allah indinde biz, şehit olduklarına inanıyoruz. Şehitler, inancımıza göre diridirler, onların nasıl bir hayat sürdüğünü biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama makamları Allah indinde peygamberlerin gıpta ettiği makamlardır. O nedenle şehitlerin şefaatinden Rabbim, bizleri mahrum etmesinler. Bu vesileyle, görev başında şehit düşen Başsavcı Mustafa Alper'i, makam şoförü Muzzafer Akşehirli'yi ve terörle mücadelede şehit düşmüş, devletimiz, milletimiz şehadete koşmuş tüm şehitlerimizi, ülkemizin geçmişinde vatanımız için, devletimiz için şehit düşmüş, şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum" dedi.



"ŞEHİT MUSTAFA ALPER, BÜYÜK BİR KAHRAMANDI"

Başsavcı Alper'in 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynadığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Şehit cenazesinin töreninde de ifade ettim, şehit Mustafa Alper, büyük bir kahramandır. Kamuoyu onun yaptıklarını tam anlamıyla bilmiyor olabilir. Ama darbe girişimi gecesi yaşananlar, bilenler, onu takip edenler, Denizliler, bu darbenin başarısız olmasında, Denizli Adliyesinin, sayın başsavcının merhum Mustafa Alper'in nasıl bir dirayetle mücadele ettiğini ve girişimin başarısız olması için nasıl bir hukuki darbe vurduğunu biliyoruz. Ben burada bir kez daha kahraman şehit Başsavcıyı minnetle şükranla yad etmek istiyorum. Yargı görevi yapan hakimlerimiz ve savcılarımız ve yardımcı personel her daim görevlerinin başında, hukuki ve adli görevlerini yaparak, adalet beklentisine cevap vermek için gece gündüz çalıştılar, çabaladılar, çalışıyorlar ve bundan sonra çalışmaya devam edeceklerdir. Mustafa Alper'i ve Muzaffer Akşehirli'yi bugün Hakka yolladık ama onların bıraktığı adalet görevi onların arkadaşları tarafından yürütülmeye devam edilecektir. Ben yargı camiasının başı sağ olsun, Denizli'nin başı sağolsun diyorum, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum" ifadelerini kaydetti.

(Medeni Topaloğlu - Harun Erdoğdu/İHA)