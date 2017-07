2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, 'Kırkpınar'da başpehlivana verilen ödül senelik yemek masrafı bile değil' dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656'ncısı 10-16 Temmuz'da Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, halkın başpehlivana gereken değeri verdiğini fakat aynı önemi kurumlardan göremediğini dile getirdi.

Yeşil Yeşil yaptığı açıklamada, "Halkımız başpehlivana gereken önemi veriyor ama resmi boyutta gerek başpehlivanlarımıza, gerek güreşi bırakan eski başpehlivanlarımıza maddi ve manevi olarak gereken değer verilmiyor. Çünkü Kırkpınar'da başpehlivana verilen ödül senelik yemek masrafı bile değil. Basına başpehlivanların ödüllerine zam yapıldı falan diye haberler veriliyor. Evet her yıl yapılıyor belki ama alt boylarda güreşenlere 2,3,5 bin TL falan paralar veriliyor. Kırkpınar'a geliş masraflarını bile karşılamıyor. Mesela altın kemer her yıl verilebilir. Ben 2 kez başpehlivan oldum fakat altın kemerim elimde yok. Altın kemer çok pahalı bir şey değil, verilebilir. 3 yıl üst üste yapılana farklı bir ödül verilebilir. Vizyon değişebilir. Kırkpınar'ın sponsoru bile yok" şeklinde konuştu.



"YAĞLI GÜREŞ ZOR"

Yağlı güreşin minder güreşinden daha zor olduğunu kaydeden Yeşil Yeşil, "Yağlı güreşin hazzı daha fazla. Heyecanı daha bol. Yağlı güreşteki seyirci faktörü bizi çok olumlu etkiliyor. Minder güreşine göre, Er Meydanı'ndaki sevinç, hüzün, mutluluk bizleri motive ediyor. Ben minder güreşinde Avrupa Şampiyonu oldum ama her zaman yağlı güreş derim. Yağlı güreş hem Ata sporumuz, geleneğimiz hem de güreşin öncüsüdür" dedi.

(Ergin Yıldız / İHA)