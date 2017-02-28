'Başörtüsü mağdurlarına destek verdiğim için tutuklandım'

Gazeteci Hamza Mercanoğlu, 28 Şubat sürecinde bir radyo programında yaptığı konuşmada başörtüsü yasağı mağdurlarına destek verdiği gerekçesiyle tutuklandığı söyledi.

Gazeteci Hamza Mercanoğlu, 28 Şubat sürecinde bir radyo programında yaptığı konuşmada başörtüsü yasağı mağdurlarına destek verdiği gerekçesiyle tutuklandığı söyledi.

28 Şubat sürecinin mağdurlarından olan gazeteci Hamza Mercanoğlu, o dönem de bir radyo programındaki konuşmasında başörtüsü yasağı mağdurlarına destek verdiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Mercanoğlu, o dönemde programın gerçekleştiği ve aynı zamanda sahibi olduğu radyo kanalının da yakıldığını öne sürdü. Mercanoğlu açıklamalarında "Dönemin Batı Çalışma Gurubu (BÇG) ve JİTEM çalışanı olduklarını tahmin ettiğim emniyet görevlilerince tehdit edilerek 'bu konuyu araştırma, sonu kötü olur' şeklinde tehditler aldım ve yangının sebebini araştırmaktan vazgeçtim. 6 Ekim 1998 tarihinde Gaziantep'te yönetmenliğini yaptığım Radyo Vahdet'te başörtüsü yasağı mağdurlarına destek verdiğim bir konuşmadan dolayı tutuklanarak cezaevine konuldum. 312/B maddesi kapsamında suçlanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) yargılandım. Henüz hapishanede tutuklu bulunduğum 29 Ekim gecesi, sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğum Radyo Vahdet'in bilinmeyen bir sebepten dolayı tamamen yandığı haberini aldım" dedi.



"TEHDİTLER ALDIM VE YANGININ SEBEBİNİ ARAŞTIRMAKTAN VAZGEÇTİM"

Hapisten çıktıktan sonra radyosundaki yangının sebebini araştırmaya başladığını söyleyen Mercanoğlu, "İki ay sonra hapisten tahliye edildim. Ve radyodaki yangının kaynağını araştırmak istediğimde o dönem itfaiyede görev yapan ismini hatırlayamadığım kişiler tarafından konunun üzerine gitmemem hususunda uyarıldım. Yine dönemin Batı Çalışma Gurubu (BÇG) ve JİTEM çalışanı olduklarını tahmin ettiğim emniyet görevlilerince tehdit edilerek 'bu konuyu araştırma, sonu kötü olur' şeklinde tehditler aldım ve yangının sebebini araştırmaktan vazgeçtim" şeklinde konuştu.

Sürekli baskı altında kaldığını ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Mercanoğlu şöyle konuştu: "28 Şubat'çıların sürekli baskısı altındaydım. Ekonomik olarak bitik vaziyetteydim. Mücadelem sonuç vermeyince ülkeyi terk etme kararı aldım ve iki yıl Londra'da yaşadım. Bu süre içinde ailem ve ben büyük ızdıraplar yaşadık. Söz konusu mağduriyetlerle ilgili hiçbir zaman şahsımla adına yargıya başvurmadım. En büyük dileğim, bizi türlü zorluklara iten 28 Şubat darbecilerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıdır. Sadece adaletin tecelli etmesini istiyorum".

