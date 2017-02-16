Başörtülü kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Denizli'de otobüse binen başörtülü iki üniversite öğrencisine hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de otobüse binen başörtülü iki üniversite öğrencisine hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Şubat saat 20.30'da Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 9 numaralı hat otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesinde okuyan H.D. ve K.O, üniversiteden evlerine dönmek için bindikleri belediye otobüsünde kartlarında yeterli olmaması nedeniyle diğer yolculardan yardım istedi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen yolcu Murathan S.'nin öğrencilere hakarette bulunması üzerine, öğrenciler ile Murathan S., arasında sözlü tartışma yaşandı. Şahsın hakaret etmeye devam etmesi üzerin kız öğrenciler, yol üzerindeki Çınar Polis Merkezine gidip şikayette bulundu.

Öğrenciler, Murathan S.'nin kendilerine referandumda 'hayır' oyu kullanmaları halinde kartı verebileceğini belirttiği, bunun üzerine tartışmanın yaşandığını ileri sürdü.

Öğrencilerin, şahsın "Başınızı, kulaklarınız kapansın diye mi kapattınız? Siyah türbanlı seni sevdim. Bu başörtülüler 'hayır' demez" gibi sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürmeleri üzerine soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin belediye otobüsünün güvenlik kamerasını incelemeleri ile kimliği belirlenen Murathan S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Murathan S., TCK'nın 115/1 maddesindeki, "İnanç, düşünce ve kanaati engellemeye yönelik" ve 102/1 maddesinde yer alan "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)