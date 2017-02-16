Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında ikinci soruşturma açıldı

Minibüste başörtülü kıza saldırdığı için tutuklanan A.A.K. hakkında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Minibüste başörtülü kıza saldırdığı için tutuklanan A.A.K. hakkında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Maltepe'de bindiği bir minibüste Fatma Dilara Aslıhan Y. isimli kıza başörtü taktığı gerekçesiyle saldıran A.A.K. geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı A.A.K.'nin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından saldırgan hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez soruşturma açıldı. A.A.K hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama içeren paylaşımları nedeniyle TCK 216. Madde kapsamında soruşturma açıldı.

