Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında ikinci soruşturma açıldı
Minibüste başörtülü kıza saldırdığı için tutuklanan A.A.K. hakkında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Minibüste başörtülü kıza saldırdığı için tutuklanan A.A.K. hakkında sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Maltepe'de bindiği bir minibüste Fatma Dilara Aslıhan Y. isimli kıza başörtü taktığı gerekçesiyle saldıran A.A.K. geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı A.A.K.'nin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından saldırgan hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci kez soruşturma açıldı. A.A.K hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama içeren paylaşımları nedeniyle TCK 216. Madde kapsamında soruşturma açıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.