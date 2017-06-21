Basketbolun yeni sponsoru belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu'yla isim sponsorluğu imzaladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca lig maçları, 'Tahincioğlu Türkiye Basketbol Süper Ligi' adı altında oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu'yla isim sponsorluğu imzaladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca lig maçları, 'Tahincioğlu Türkiye Basketbol Süper Ligi' adı altında oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Tahincioğlu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun katıldığı basın toplantısı, Bomonti Hilton Hotel'de yapıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla birlikte basketbol liginin isim hakkı alınırken, önümüzdeki 3 yıl boyunca lig maçları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi adı altında oynanacak. Sponsorluk ücretiyle ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmezken, 1 yılı opsiyonlu olan anlaşma toplamda 3 yıl için geçerli olacak.



"AVRUPA'NIN EN İYİSİ DURUMUNDAYIZ"

Sponsorluk anlaşması öncesinde konuşmasını yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, harika bir basketbol yılı yaşadıklarını söyleyerek, "Gerek Kadın Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi, gerekse de liglerde son dakikaya kadar yaşanan mücadele basketbolseverleri heyecanlandırdı. Uluslararası arenadaki başarılar da yıl boyunca göğsümüzü kabarttı. Profesyonel kulüp ve sporcuların yanı sıra, Türkiye'yi Avrupa'da basketbol ülkesi yapmanın çalışmalarını da ilerletiyoruz. Devletimiz de basketbol başta olmak üzere tüm branşlara ciddi destek veriyor. Spor Toto teşkilatına da işbirliği için teşekkür ediyorum. Kendileriyle işbirliğimiz devam edecek. Bugün çok heyecanlıyız. Türk basketbolu, devlet desteğinin yanı sıra özel sektörle de işbirliği yapıyor. Liglerimiz dünyanın sayılı, Avrupa'nın da en iyisi durumunda. Sonuç olarak liglerimize ve Milli Takımlarımız'a destek veren firmalarla aile olmayı başardık. Bu doğrultuda Tahincioğlu'nun da Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olduğunu da duyurmak istiyoruz. Sayın Özcan Tahincioğlu'nun basketbola inancı, federasyonumuzun da hedefiyle örtüşüyor. Huzurlarınızda kendilerine basketbol ailesine hoş geldin diyoruz ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk basketboluna başarılı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN TAKIMLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Hidayet Türkoğlu'nun ardından konuşmasını yapan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, gerçekleşen işbirliğiyle ilgili olarak büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, "Hepinizin bildiği gibi Türkiye bir yandan müthiş bir gelişim içinde, bir yandan da toplumun ihtiyaçları büyük bir çığ gibi büyümekte. Tüketici nezdinde toplumsal anlamda da hayata geçirdiğimiz projeler var. Sporun birleştirici, fiziksel ve zihinsel gelişimi olduğu konusunda herkes mutabık. Gelişmiş ülkelerde spor çok önemli bir noktada. Ülkemizde de hak ettiği yere gelmesi için her spor dalında başarıların artması ve isminin daha sık duyurulması gerektiğine inanıyorum. Türk basketbolu da, branşında çok başarılı işler yaptıktan sonra ülkesine dönüp başkanlık koltuğuna oturan Hidayet Türkoğlu'yla çok iyi noktalara gidecektir. Basketbol olarak çok büyük başarılarımız vardı, bu sene de Avrupa'nın zirvesine oturduk. Şimdi Kadın Milli Takımı'yla başarılar yakalayacağız. Bundan sonrasında kültür, sanat ve spor desteklerine devam edeceğiz. Tahincioğlu olarak Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oluyoruz. Bu sponsorluğumuzun hayırlı olmasını diliyorum ve bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.



"DÜNYANIN EN İYİLERİ LİGİMİZİ SEÇİYOR"

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan da yaptığı konuşmada Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin gelişiminden bahsetti. Ülke sporunun gelişiminde basketbola verilen değerin tartışılmaz olduğunu söyleyen Onan, "Bu doğrultuda Basketbol Süper Ligi'ne biraz daha fazla ağırlık veriyoruz. Dünyanın en zorlu liglerinden birisi olan ligimizi, dünyanın en başarılı oyuncuları ve antrenörleri, efsaneleşmek için seçiyor. 1966 yılında başlayan ligimizin başarılarının artarak devam edebilmesi için basketbolun geleceğinin inşası amacıyla tutarlılıkla çalışıyoruz. Bu doğrultuda tüm paydaşlara büyük bir yük düşüyor. Bu gelişimin tutarlığı için altyapıdan tesisleşmeye kadar programımızın bütün paydaşlarımız tarafından desteklenmesi için çabalıyoruz. Anlaşmamız kapsamında Tahincioğlu'nun finansal katkısının yanı sıra oyuncu ve antrenörlerimizle birlikte hayata geçireceği tanıtım faaliyetlerinin ligimizi çok daha kaliteli hale getirecektir. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Taraflar daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)