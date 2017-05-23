Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan play-off çeyrek final serisi mücadelelerinin programı şöyle:



BUGÜN

18.30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep

20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank



YARIN

18.30 Darüşşafaka Doğuş - Banvit

20.30 Fenerbahçe - TOFAŞ

