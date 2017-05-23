Basketbolda play-off heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak. Günün diğer maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından açıklanan play-off çeyrek final serisi mücadelelerinin programı şöyle:
BUGÜN 18.30 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep 20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
YARIN 18.30 Darüşşafaka Doğuş - Banvit 20.30 Fenerbahçe - TOFAŞ
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.