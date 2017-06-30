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'Basketbol şubesini kapatmak lazım'
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'Basketbol şubesini kapatmak lazım'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yılrıdım, 'Ülker ve Doğuş Grubu varlar sağ olsun. Onlar olmasa basketbol şubesini kapatmak lazım. 30 milyon Avro Fenerbahçe bankalara borçlanarak bir spor dalını yürütemez' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yılrıdım, "Ülker ve Doğuş Grubu varlar sağ olsun. Onlar olmasa basketbol şubesini kapatmak lazım. 30 milyon Avro Fenerbahçe bankalara borçlanarak bir spor dalını yürütemez" dedi.
Fenerbahçe ile Doğuş arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, "Beşiktaş amatör şubelerde küçülmelere giderken Fenerbahçe amatör şubelerde maddi anlamda ne durumda" şeklinde yönelttiği soruya Başkan Yıldırım şöyle cevap verdi:
"Fenerbahçe her sene 25 milyon dolar civarında amatör şubelerde açığı var. 10 senede 250 milyon dolar. Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon dolar. 295 küsür. Şimdi amatörlerde dedik ki alınan verginin stopajların daha doğrusu amatör şubelerin harcamalarından düşürülmesinin sağlanması 7 senedir konuşuluyor. 1 yıl önce bakanlık bunu halledeceğini söyledi ama maalesef yapılmıyor. Yapılacağına da inanmıyorum. Yapılacak şeyin de yanlış yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bizim gibi bu işe gönül vermiş ve bu işin doğrusunu düşünenlerin fikri alınmadan çalışmalar yapılıyor. Çıkan sonuçtan kimse mutlu olmayacaktır onu da söylemek lazım. Amatör şubelerin yürüyebilmesi için sponsorların bulunması lazım. Taraftarın destek olması lazım ama maalesef siz basın olarak yanlış bilgi vererek taraftarların yanlış noktalara yönlendiriyorsunuz" diye konuştu.

"DEVLETİN BU KONUYA EL ATMASI LAZIM"
"Dün bir gazete 30 milyon dolar kombineden geliri var diye bir haber çıktı" diyen Aziz Yıldırım, "Dün akşam açıklama yaptılar benim bildiğim 13,5 trilyona yakın kombineden gelir var. Türk parasını avroya çevirirsen 3 milyon avro eder bu takımın şu anki bütcesi 30 miyon avro. Yüzde 10. Geçen sene yüzde 10 biletleri arttıralım dedik ortalık ayağa kalktı. Yıl sonunda eğer bu trend devam ederse Türk lirası avro bandında yüzde 25'ten aşağı değer kaybetmeyecek diyorlar ve o zaman bu para 37-38 milyon avrolara çıkacaktır. Onun için devletin sahip çıkması gereken operasyonlar yapması gerekiyor ama maalesef yapmıyor. Şampiyon olduk biz 100 altın karşılığı ve 750 altına çıkacaklarmış yani 750 bin lira. Yapmayın bunu dedim tenkit aldım. Fenerbahçe şampiyon olunca 10-15 milyon avro almalı ki, bu süreç devam etsin. Siz bunu sağlamazsanız devlet olarak 217 ülkede yayınlandı... Fenerbahçe kimdir diye soruyorlar Türkiye'nin takımı. Fenerbahçe ismi ikinci isim olarak geçiyor ve ilk isim Türkiye diye geçiyor ama bunun karşılığında hiçbir şey yok. Ülker ve Doğuş grubu varlar sağ olsun. Onlar olmasa basketbol şubesini kapatmak lazım. 30 milyon avro Fenerbahçe bankalara borçlanarak bir spor dalını yürütemez. Diğer kulüpler de aynı şekilde. O yüzden Beşiktaş'ın aldığı karar kendi içlerinde karardır saygı duymak lazım. Belki bizim de Fenerbahçeli insanlar olmasa biz de kapatacağız. Devletin bu konuya bir an evvel el atması lazım" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)

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