Basketbol severler Dörtlü-Final'e akın etti

Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na akın etti.

Fenerbahçe-Real Madrid maçı için sarı-lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na akın etti.

İstanbul'a bir kez daha 'dörtlü final' heyecanı yaşanıyor. Daha önce 1992 ve 2012 yıllarında 'dörtlü final'e ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severlerin yarı final maçlarına ilgisi yoğun oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesi taraftarlar salona gitmek üzere yola çıktı. Maçtan saatler önce Kadıköy'de buluşan taraftarlar, teknelerle maçın oynanacağı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'na hareket etti. Taraftarlar tekneler arası hep birlikte marşlar söyleyerek, tezahüratlar yaptı.

