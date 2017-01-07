07.01.2017 15:44 Basketbol maçı kar nedeniyle ertelendi

Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde bugün oynanması gereken Umurbey Belediyespor ile Yalovaspor karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde bugün oynanması gereken Umurbey Belediyespor ile Yalovaspor karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Bölgesel Basketbol Liginde Çanakkale'yi temsil eden Umurbey Belediyesspor basketbol takımının bugün Yalova 90.yıl spor salonunda Yalovaspor ile oynayacağı müsabaka yoğun kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Umurbey Belediyesporun Bandırma - Bursa karayolu üzerinden yapacağı yolculuğun riskli olmasının federasyona bildirilmesinin ardından müsabaka ertelenmiş oldu.

