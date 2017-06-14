Başkentte silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara'da sokaktaki bir gruba pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ankara'da sokaktaki bir gruba pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Doğantepe Mahallesi 1315'inci sokak üzerinde oturan arkadaş grubu, plakası öğrenilemeyen bir araçla sokaktan geçen şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Hızla ilerleyen araçtan ateş eden şahıslar, sokağı taradıktan sonra kayıplara karıştı. Kurşunların hedefi olan Ramazan P., Furkan U. ve Ahmet T. yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, kanlar içinde yerde yatan yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, vatandaşlar tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların yakalanması için alarma geçti.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)