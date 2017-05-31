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Başkent'teki şehir magandaları savcılığa sevk edildi
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Başkent'teki şehir magandaları savcılığa sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 24 Mayıs'ta araçlarıyla yol kesip ateş eden şahısların savcılığa sevklerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 24 Mayıs'ta araçlarıyla yol kesip ateş eden şahısların savcılığa sevklerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24.05.2017 günü sosyal medyada yayınlanan genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, korku panik yaratacak şekilde kasten ateş etme olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda olayın ilimiz İvedik Caddesi üzeri Yenimahalle adresinde meydana geldiği ve yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri; B.G., Y.B., M.Ş., O.Y.Ö. ve İ.H.U. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. B.G., Y.B., M.Ş. ve O.Y.Ö. isimli şahıslar 26 Mayıs 2017 günü yakalanarak savcılığa sevk edilmiş ve serbest kalmışlardır" denildi.
Açıklamada, olayda elinde tabanca görülen ve havaya ateş eden İ.H.U.'nun ise 29 Mayıs 2017 tarihinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandığı, 30 Mayıs 2017 günü savcılığa sevki yapıldığı ve serbest bırakıldığı belirtildi.
(Caner Ünver/İHA)

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