Başkent'te yıldırımların görsel şöleni

Ankara'da günlerdir aralıklı devam eden yağmur, beraberinde yıldırımları da getirdi. Gökyüzündeki yıldırımlar Başkent semalarında görsel şölen sergiledi.
Ankara'da günlerdir aralıklı devam eden yağmur, beraberinde yıldırımları da getirdi. Gökyüzündeki yıldırımlar Başkent semalarında görsel şölen sergiledi. Günlerdir aralıklı olarak etkili olan yağmur, Ankara'da zaman zaman sellere neden olurken, yağmur ile birlikte oluşan yıldırımlar, Başkent semalarında görsel şölen sergiledi. Anıtkabir üstüne düşen yıldırımlar ortaya muhteşem görüntüler koydu. (Derya Yetim /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.