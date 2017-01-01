01.01.2017 01:54 Başkent'te yılbaşı kutlamaları sönük geçti

Başkent'te az sayıda katılımın olduğu yılbaşı kutlamaları, diğer yıllara nazaran sönük geçti. Başkent'te az sayıda katılımın olduğu yılbaşı kutlamaları, diğer yıllara nazaran sönük geçti.



Başkent'te yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Kızılay meydanı, Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, 2017 için geri sayım yaptı. Son günlerde yaşanan terör olayları ve gelen şehit haberlerinden dolayı az sayıda katılımın olduğu kutlamalar, diğer yıllara nazaran sönük geçti. Özellikle Kızılay meydanında toplanan vatandaşlar havai fişek ve dilek balonları uçurarak yeni yıla girdi. 2017 yılının ilk dakikalarını kimi vatandaşlar Ankara oyun havaları eşliğinde oyun oynayarak geçirirken kimileri de kartopu oynayarak geçirdi. Etkinlikler sona erene kadar polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Kapatılan yollar, alanların tamamen boşalmasının ardından saat 01.30 itibariyle trafiğe açıldı.

