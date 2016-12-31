31.12.2016 22:00 Başkent'te yılbaşı için yoğun güvenlik önlemleri

Kızılay Meydanı'nda Ankara polisi yılbaşı için teyakkuza geçti. Meydan girişinde çok sayıda polis hazır bekletilirken, güven timleri ise istenmeyen olayların yaşanmaması için vatandaşların arasında devriye geziyor. Kızılay Meydanı'nda Ankara polisi yılbaşı için teyakkuza geçti. Meydan girişinde çok sayıda polis hazır bekletilirken, güven timleri ise istenmeyen olayların yaşanmaması için vatandaşların arasında devriye geziyor.



Yeni yıla saatler kala Ankara'da yılbaşı önlemleri başladı. Ankara'nın yeni yılı en yoğun karşılayacağı Kızılay Meydanı'nın girişlerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 5 bin 800 polis memuru Başkent'in çeşitli noktalarında güvenliği sağlamak için görev aldı. Kızılay Meydanı, Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi eğlence mekanlarının yoğun olduğu adreslere çıkan bütün yollar bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankların kışlalardan çıkmasını engelleyen hafriyat kamyonlarının da bariyerlerin önünde park edildiği görüldü.



Ankaralılar Kuğulupark'ta yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor



Ankara'da yeni yılı karşılayanların bir başka adresi de Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park oldu. Günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı Kuğulupark rengarenk ışıklarla donatıldı. Ankaralılar DJ Performans eşliğinde hem dans ediyor hem de lazer gösterilerini izliyor. Yeni yılı sadece Kuğulupark değil Tunalı Hilmi Caddesi de ışıl ışıl karşılayacak. Ankara'da yeni yılı diğer önemli adresleri ise Bahçelievler 7. Cadde ve Park Caddesi.

