Başkent'te trafik terörü

Ankara'da araçlarıyla yol kesip drift yapan trafik magandaları, terör estirdi.

Ankara'da araçlarıyla yol kesip drift yapan trafik magandaları, terör estirdi.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde seyreden iki otomobildeki şahıslar, akan trafiğe aldırmayarak cadde ortasında drift yapmaya başladı. O esnada caddeye çıkan bazı otomobiller kazaya karışmamak için geri geldi. Bir otomobil sıfır çizerken diğer otomobilin de caddeyi kapattığı, daha sonra da diğer aracın caddenin ortasında geçerek sıfır çizdiği görüntülere yansıdı. Caddeden geçen vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan şahıslar, tehlikeli eğlencelerini dakikalarca sürdürdü.

Şahısların caddeyi terk etmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)