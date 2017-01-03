03.01.2017 08:24 Başkent'te termometreler eksi 11'i gösterdi

Ankara yeni yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Ankara yeni yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Başkent'te de etkisini gösterdi. Termometreler eksi 11 dereceyi gösterirken binaların çatılarında bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisiyle oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalan sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

