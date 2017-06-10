Başkent'te solcu gruplar arasında kavga: 15 yaralı

Ankara'da solcu gruplar arasında çıkan taşlı, bıçaklı kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ankara'da solcu gruplar arasında çıkan taşlı, bıçaklı kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2014 yılında Komünist Parti (KP) ve Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) olarak ikiye ayrılan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) üyeleri arasında TKP'nin adı ve amblemini kullanma konusunda anlaşmazlık yaşandı. Akşam saatlerinde İzmir'de gerçekleştirilen "Hayır Tutuklanamaz" etkinliğine katılan Erkan Baş'ın konuşması sırasında patlak veren gerilimin ardından Ankara'da iki örgütün üyeleri arsında tartışma yaşandı.

Kızılay Karanfil Sokak'ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavga sırasında aralarında S.D., E.C., B.A., M.K., A.Ç., C.B.'nin bulunduğu 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga esnasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin camları kırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)