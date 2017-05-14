Başkent'te sokak ortasında çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi üzerinde seyreden iki otomobildeki şahısların arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çatışma çıktı. Cadde üzerinde bir süre birbirlerine ateş ederek ilerleyen şahıslar 20 numaralı binanın önünde araçlarından inerek birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan İsmail A. (32), ve Resul A. yaralandı. Başından yaralanan İsmail A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha sonra araçlarına binen şahıslar, etrafa ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelilerin açtığı ateşten çevredeki araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Şüpheliler, 1322. Cadde üzerinde kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başlayan şahıslar, gecenin karanlığından yararlanarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu ilgililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından başından aralanan İsmail A.'yı Gazi Üniversitesi Hastanesine, Resul A.'yı da Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, aralarında K.G.'nin de bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silah seslerini duyarak dükkanının içine kaçtığını söyleyen görgü şahidi, "Silah seslerini duyup dükkanın içine kaçtım. Dükkana kurşunlar isabet etti. Burada bir koşuşturma oldu. Daha sonra arabaya binip ateş ederek kaçmaya başladılar. Yaralı da burada oturup kaldı. 30-35 el ateş edildi" şeklinde konuştu.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

(Caner Ünver / İHA)