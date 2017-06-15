Başkent'te silahlı çatışma: 2 ağır yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 T 5546 plakalı taksi ile Babür Caddesi üzerinden Ulus istikametinde ilerleyen silahlı 2 kişi, taksinin Altındağ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önündeki büfede durmasını istedi. Taksiyi hastanenin önüne park eden sürücünün büfeye gitmesini fırsat bilen şahıslar, aracı gasp etmeye kalkıştı. Bu sırada taksiyi takip eden başka bir otomobilden şahısların üzerine pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Şahısların da ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda taksideki 2 kişi ağır yaralanırken, etrafa sıçrayan mermilerin hedefi olan çok sayıda araç da hasar gördü. İki kişinin araçta hareketsiz kaldığını gören diğer araçtaki şahıslar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



YARALILARIN YARDIMINA TAKSİ ŞOFÖRLERİ KOŞTU

Silah seslerini duyarak olay yerinde gelen çevredeki taksi şoförleri, yaralıları kendi imkanları ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 06 T 5546 plakalı taksinin etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevreden çok sayıda boş kartuş topladı. Olay yeri inceleme ekipleri, çatışmadan geriye kalan delilleri topladı. Hastanenin önünde toplanan vatandaşlar, polis ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Polis ekipleri, kaçan araçtaki şahısları yakalamak için alarma geçti.

