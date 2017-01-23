Başkent'te seyyar köfteci operasyonu

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklardaki seyyar köfte ve kokoreç tezgahlarını topladı.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklardaki seyyar köfte ve kokoreç tezgahlarını topladı.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde cadde ve sokaklardaki seyyar köfte ve kokoreç tezgahlarını topladı. Steril olmayan koşullarda gıda satıp halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen satıcılara cezai işlem uygulandı. Operasyona Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi. Bazı seyyar satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışma yaşadı. Operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

Çankaya Belediyesi Esnaf Denetim Amiri Ali Sami Ersever, operasyonun çeşitli zaman aralıklarında devam edeceğini dile getirdi. Halkın sağlığını korumak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ersever, operasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

(Onur Emre Durak /İHA)