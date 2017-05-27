Başkent'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent'te sabah saatlerinden bu yana aralıklı olarak devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, vatandaşlar ayaklarına poşet bağlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Başkent'te sabah saatlerinden bu yana aralıklı olarak devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, vatandaşlar ayaklarına poşet bağlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Türkiye genelinde etkili olan yağış Başkent'te de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden bu yana ara ara devam eden yağış hayatı felç etti. Yağmur sonrası rögarların tıkanması ile çeşitli semtlerdeki caddeleri su bastı. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşların ayaklarına poşet bağladığı görüldü. ASKİ ekipleri, tıkalı rögarları açarak tahliye çalışmaları başlattı.

(Abdullah Sarıca - Caner Ünver / İHA)