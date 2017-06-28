Başkent'te korkutan fabrika yangın

Ankara'da atık yönetimi fabrikasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan atık malzemelerin yaydığı kokudan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Ankara'da atık yönetimi fabrikasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan atık malzemelerin yaydığı kokudan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle'de saat 21.30 sıralarında Yuvaköy Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir atık yönetimi fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikadaki malzemeleri tutuşturarak büyüdü.

Fabrikadan yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine olay ilgililere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikadaki atık malzemelerin yanmasıyla birlikte çevreye yoğun bir koku yayıldı. Kokudan etkilenen itfaiye erleri, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Yangın esnasında tutuşmaması için can havliyle dışarı atılan varillerden dökülen zift, fabrikanın önünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, fabrikanın boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Caner Ünver/İHA)