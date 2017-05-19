Başkent'te KHK protestosuna polis müdahalesi: 2 gözaltı

Ankara'da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevlerinden alınan iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevlerinden alınan iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da 20 civarında eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın başlattığı açlık grevine destek vermek için Yüksel Caddesi'ndeki İnsanlık Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar protestolarını sürdüren eylemcileri Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle eylemlerini sonlandırmaları konusunda uyardı.

Grubu dağıtmak için harekete geçen Çevik Kuvvet ekipleri, direniş gösteren 2 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Protestocuların alana tekrar gelme ihtimaline karşı caddenin giriş noktalarında polis barikatı oluşturuldu.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)