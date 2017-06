Başkent'te hayvan katliamı

Ankara'da 12 köpek ve 1 kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledildi.

Yakup Abdal Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından beslenen ve aşıları yapılan sokak hayvanları, 11 Haziran'da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından zehirli et verilip, ayakları bağlı bir şekilde yakılarak katledildi. 12 köpek ve 1 kedinin katledildiği olayla ilgili Kıtmir Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Beşevli savcılığa suç duyurusunda bulunarak, hayvanları katledenlerin cezalandırılmasını ve hayvanların korunması ile ilgili yasanın Türk Ceza Kanunu'na girmesini istedi.



"RAMAZAN GÜNÜNDE BİR LOKMA YİYECEK VERME YERİNE..."

Katledilen hayvanları besleyebilmek, tedavi ettirebilmek için milyarlar harcadıklarını söyleyen Ayten Beşevli, "Haziran'ın 11'inde derneğimize ihbar geldi. Koşarak bölgeye geldik, jandarma ekiplerine, barınak ekiplerine haber vererek bölgeye geldik. Geldiğimizde etraf hayvan cesetleri ile doluydu. Ağzından kan fışkırmış, iç organları patlamış hayvanlar vardı. Görüntüler yürek sızlatıyordu. Daha sonra tekrar ihbar aldık bir köpeğimizin de yanarak öldürüldüğü haberini aldık. Ramazan gününde bir lokma yiyecek verme yerine zehir vermeleri çok acı. Onlar mal değildir, candır. Bizim kadar acı çekiyorlar, bizim gibi acıkıp susuyorlar. Biz onları besleyebilmek, tedavi ettirebilmek için gönüllüler alyanslarını satıp milyarlarca para harcadık. Buradaki hayvanlar sahipsiz değildi. Gönüllüler tarafından her gün yiyecek getirilip tedavi ediliyordu" diye konuştu.

Büyük özveri verdikleri hayvanların bir gecede katledildiğini söyleyen Beşevli, "Görünen bölümde hayvanları topladık. Ortada hayvan yok, her gün yiyecek yemek için beklerlerdi. 30 civarında hayvan vardı, aşıları tamdı. Hayvanları koruma ile ilgili yasanın Türk Ceza Kanunu'na girmesini talep ediyoruz. Hayvanları katledenlerin en ağır cezayı alıp, katledilen hayvanların da insan kadar değer görmesini istiyoruz. TBMM'nin konuyu sahiplenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Sessizlerin sesiyim, sahipsizlerin sahibiyim' dediği gibi bu konuyu sahipleneceğini, görüntüleri gördükten sonra duyarsız kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Zeynep Babacan - Burak Altun /İHA)