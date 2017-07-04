Başkent'te gerginlik

Ankara'da Suriyeli mültecilerle Türk vatandaşları arasında gergin anlar yaşandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri vatandaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ankara'da Suriyeli mültecilerle Türk vatandaşları arasında gergin anlar yaşandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri vatandaşlara biber gazıyla müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla Suriyeli mülteciler arasında gerginlik yaşandı. 2. Cadde üzerinde cereyan eden gerginliğin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek bölgeye gelen vatandaşların da olaya dahil olmasıyla mahallede korku dolu anlar yaşandı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'yla (TOMA) mahalleye giren çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Mahalledeki çok sayıda iş yeri de kavga sırasında hasar gördü.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)