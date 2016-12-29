29.12.2016 10:11 Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı

Başkent'te gece başlayan kar yağışı fırtınaya dönüşürken, rüzgar nedeniyle uçan saç levha bir kadının yaralanmasına neden oldu. Başkent'te gece başlayan kar yağışı fırtınaya dönüşürken, rüzgar nedeniyle uçan saç levha bir kadının yaralanmasına neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Olgunlar Sokak'ta rüzgar nedeniyle bir inşaattan uçan saç levha yoldan geçen Cemile Yıldız'ın (55) üzerine düştü. Yaralı kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Bu sırada yaralı kadının olay yerine gelen bir yakını gözyaşlarına boğuldu. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

