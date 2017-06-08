Başkent'te FETÖ operasyonu: 20 bankacıya gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında; değişik bankalarda görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şuana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin, Asya Katılım, İller Bankası, Merkez Bankası ile Kalkınma Bankası çalışanı olduğu; ayrıca kurumlarınca açığa alındıkları veya ihraç edildikleri öğrenildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)