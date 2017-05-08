Başkent'te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (Hamza Kabasakal /İHA)
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