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Başkent'te ev ve iş yerlerini su bastı
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Başkent'te ev ve iş yerlerini su bastı

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu. Su basması sonucu büyük zararların oluştuğu evlerde yaşayanlar canlarını zor kurtardı.

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu. Su basması sonucu büyük zararların oluştuğu evlerde yaşayanlar canlarını zor kurtardı.
Başkent'te etkili olan yağmur sonrası rögarların tıkanması ile çeşitli semtlerdeki bodrum kat ve apartmanların birinci katlarındaki daireleri su bastı. Su altında kalan dairelerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Bodrum kattaki dairelerin baskından dolayı kapılarının açılmadığı görüldü. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, çabaları yeterli olmayınca itfaiyeden ve ASKİ'den yardım istedi. Olay yerine gelen ASKİ tıkalı rögarı açtı. İtfaiye ekipleri ise baskın olan evlerdeki suları tahliye etti.

"BANA 'ÖLDÜ' DEMİŞLER"
Evi su altında kalan Hanife Sönmez, rahatsız olduğunu, olay zamanında da annesinin yanında olduğunu söyledi. Evinin su bastığını sonradan duyduğunu belirten Sönmez, "Hastayım ben. Sonradan öğrendim bana öldü demişler bu yüzden ambulanslar gelmiş. Evime giremiyorum, ilaçlarımı bile alamıyorum. Her yer su doluymuş" diye konuştu.
Bakkal dükkanı sular altında kalan Doğuş Çetkin, dükkanının şu anda kullanılamaz hale geldiğini, akrabalarının yardımları ile dükkanını temizlemeye çalıştığını söyledi. Zararının 40 bin TL civarında olduğunu ifade eden Çetkin, reyonlarının darmadağın olduğunu, dolaplarının ise kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.
Evi zarar gören bir başka vatandaş Mehmet Peltek ise su baskını nedeniyle perişan halde olduklarını, eşyalarının hepsinin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.
(Abdullah Sarıca - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın / İHA)

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