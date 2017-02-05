05.02.2017 11:30 Başkent'te DEAŞ operasyonu: 60 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Yenimahalle, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(Abdullah Sarıca / İHA)

