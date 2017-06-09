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Başkent'te Çakıcı'nın adamlarına yönelik operasyon: 9 gözaltı
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Başkent'te Çakıcı'nın adamlarına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Alaaddin Çakıcı'nın adamları olduğu öğrenilen ve Ankara'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Alaaddin Çakıcı'nın adamları olduğu öğrenilen ve Ankara'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ankara'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen ve Alaaddin Çakıcı'nın adamları olduğu öğrenilen 9 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin kullandığı araçların plakalarını takibe alan ekipler, gerçekleştirdiği operasyonla bir kafede bir araya gelen Y.Ç., A.G., D.A., Ö.T. ve Y.E.U. isimli şüphelileri gözaltına aldı. V.K., E.K., G.B. ve A.Ç. ise araçlarıyla seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden 8 ruhsatsız tabanca, 80 fişek, bir miktar para ile Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği mektupların çıktığı öğrenildi.
(Uğur Kan Yüksek /İHA)

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