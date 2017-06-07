Başkent'te ByLock operasyonu: 18 gözaltı

ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara ilinde başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara ilinde başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara'daki başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. ASELSAN'da görevli 8 kişiden 4'ünün halen görevde olduğu, diğer 4'ü hakkında ise ihraç işlemlerinin daha önce yapıldığı belirtildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)