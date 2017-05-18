Başkent'te bir evden cephanelik çıktı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir şüpheliye ait evde yapılan arama sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir şüpheliye ait evde yapılan arama sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir ihbar doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye ait evde yapılan arama sonucunda; 12 adet yivli av tüfeği, 2 adet tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 2.872 adet değişik cins ve çapta mermi ve 1 adet lazerli tüfek dürbünü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış olup; şüpheli M.Ş. hakkında, Silah Mühimmat Kaçakçılığı-6136 sayılı Kanun kapsamında başlatılan soruşturma işlemleri devam ettiği öğrenildi.

(Musa Erdoğan/İHA)