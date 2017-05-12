Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi

Ankara'da alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Ankara'da alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı Dostlar Kavşağı'nda bulunan alt geçidin Kızılay istikametinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçlar büyük hasar alırken, yaralı olmaması sevindirdi. Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı, Kızılay istikametine bir süre kapandı. (Zeynep Babacan - Mustafa Apaydın / İHA)
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