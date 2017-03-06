Başkent'te 10 kilo 'ulusal marker' ele geçirildi

Ankara'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında 10 kilo 'ulusal marker' olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi.
Ankara'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında 10 kilo "ulusal marker" olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik planlı çalışmalar kapsamında 02.03.2017 Perşembe günü yapılan teknik ve fiziki takiplerde O.G. isimli şüpheli şahıstan yaklaşık 10 kilogram (büyük boy plastik su bidonu içerisinde) 'ulusal marker' olduğu değerlendirilen ürün ele geçirilmiştir. 10 litre ulusal marker ürün yaklaşık 1 milyon litre akaryakıtı millileştirmede kullanılmaktadır. Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi. (Musa Erdoğan/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.