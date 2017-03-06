Başkent'te 10 kilo 'ulusal marker' ele geçirildi

Ankara'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında 10 kilo 'ulusal marker' olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi.

Ankara'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında 10 kilo "ulusal marker" olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik planlı çalışmalar kapsamında 02.03.2017 Perşembe günü yapılan teknik ve fiziki takiplerde O.G. isimli şüpheli şahıstan yaklaşık 10 kilogram (büyük boy plastik su bidonu içerisinde) 'ulusal marker' olduğu değerlendirilen ürün ele geçirilmiştir. 10 litre ulusal marker ürün yaklaşık 1 milyon litre akaryakıtı millileştirmede kullanılmaktadır. Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)